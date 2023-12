Century Legend Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Century Legend hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 11,46 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Industriekonglomerate"-Branche im Durchschnitt um -4,51 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +15,97 Prozent im Branchenvergleich für Century Legend. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 4,99 Prozent im letzten Jahr, wobei Century Legend 6,46 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Century Legend weist hier mit einem Wert von 11,69 eine deutliche Unterbewertung auf im Vergleich zum Branchen-KGV von 30,65, was einem Abstand von 62 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Century Legend liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist, und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Century Legend-Wertpapier in diesem Abschnitt daher ein "Schlecht"-Rating.

Der gleitende Durchschnittskurs der Century Legend beläuft sich mittlerweile auf 0,09 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0.095 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +5,56 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Hingegen weist der GD50 derzeit einen Stand von 0,1 HKD auf, was einem Abstand von -5 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.