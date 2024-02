Century Legend Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Der Aktienkurs von Century Legend hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,79 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Industriekonglomerate" im Durchschnitt um -8,19 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -21,59 Prozent entspricht. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite mit -4,52 Prozent im letzten Jahr höher als bei Century Legend, das 25,26 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Century Legend liegt bei 11,69 und damit unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 30. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert lässt die Aktie als "günstig" erscheinen und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Century Legend momentan einen Wert von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,45 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Century Legend-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt eine Unterperformance aufweist, was zu einem "Schlecht"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.

Insgesamt erhält die Century Legend-Aktie aufgrund ihrer Unterperformance in verschiedenen Kategorien ein "Schlecht"-Rating.