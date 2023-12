Century International Holdings Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird für einen Zeitraum von 7 Tagen das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Für die Century-Aktie ergibt sich ein RSI von 54,29, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 beträgt 43,37, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage zeigt einen Durchschnittsschlusskurs von 0,09 HKD für die Century-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,075 HKD, was einem Unterschied von -16,67 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,06 HKD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Somit erhält Century insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den sozialen Medien wurde Century in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral". Auch hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Internet wird Century langfristig eine mittlere Aktivität bescheinigt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Century-Aktie basierend auf verschiedenen Analysemethoden und der Anlegerstimmung.