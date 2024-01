Century Global Commodities Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Aktienkurs von Century Global Commodities hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,81 Prozent verzeichnet. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -10,55 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -13,26 Prozent für Century Global Commodities führt. Der "Materialien"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von -10,55 Prozent im letzten Jahr, wobei Century Global Commodities 13,26 Prozent darunter lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie betrifft, so ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ein wichtiger Maßstab. Bei Century Global Commodities ergab die Untersuchung der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Century Global Commodities bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Century Global Commodities derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Metalle und Bergbau") von 3,67 %. Mit einer Differenz von lediglich 3,67 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung "Neutral" erlaubt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.