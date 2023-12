Century Global Commodities Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Century Global Commodities wird der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Century Global Commodities-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 überverkauft, wodurch das Wertpapier mit "Gut" eingestuft wird. Somit erhält Century Global Commodities eine "Gut"-Bewertung basierend auf diesem Punkt unserer Analyse.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Century Global Commodities verläuft aktuell bei 0,06 CAD, was der Aktie die Einstufung "Schlecht" einbringt, da der Aktienkurs selbst bei 0,04 CAD aus dem Handel ging, also ein Abstand von -33,33 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 0,04 CAD liegt und somit ein "Neutral"-Signal für die Aktie ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Die Dividendenrendite von Century Global Commodities beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten.

Im Branchenvergleich erzielte Century Global Commodities in den letzten 12 Monaten eine Performance von -52,94 Prozent, was zu einer Underperformance von -41,27 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche führt. Im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite ebenfalls um 41,27 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.