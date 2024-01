Century Ginwa Retail Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Century Ginwa Retail-Aktie im vergangenen Monat keine klare Tendenz aufweist. Daher wird dieser Punkt neutral bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich im letzten Monat nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage nur um -0,91 Prozent von dem aktuellen Kurs abweicht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die gleiche Abweichung wird auch beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage festgestellt, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit auch in der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende weist Century Ginwa Retail derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5,27 % liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in Bezug auf die Dividendenrendite, nämlich "Schlecht".

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Century Ginwa Retail als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7-Wert für sieben Tage beträgt 40,91, was eine neutrale Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25-Wert für 25 Tage liegt bei 54,32, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.