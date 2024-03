Century Ginwa Retail Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Analyse der Aktie von Century Ginwa Retail basiert auf verschiedenen Faktoren, darunter die Kommunikation im Netz, die Branchenvergleich Aktienkurs, die Dividendenrendite und der Relative Strength Index (RSI).

In Bezug auf die Kommunikation im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Zyklische Konsumgüter" verzeichnete die Aktie von Century Ginwa Retail eine Rendite von -12,28 Prozent, was 9,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich "Multiline-Einzelhandel" liegt die Rendite jedoch minimal über dem Durchschnitt. Daher erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "neutral" in Bezug auf den Aktienkurs.

Die Dividendenrendite von Century Ginwa Retail liegt bei 0 Prozent, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5,67 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie als "schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Century Ginwa Retail auf kurzfristiger Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einer negativen Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch als neutral bewertet.

Insgesamt erhält die Aktie von Century Ginwa Retail gemischte Bewertungen in Bezug auf die verschiedenen Analysefaktoren, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.