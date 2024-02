Century Ginwa Retail Aktie: Hilfe!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt der Aktienkurs von Century Ginwa Retail um 12,28 Prozent niedriger, was mehr als 7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Rendite der "Multiline-Einzelhandel"-Branche in den letzten 12 Monaten beträgt -8,58 Prozent, wobei Century Ginwa Retail mit einer Rendite von -12,28 Prozent auch hier deutlich unterdurchschnittlich abschneidet. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Century Ginwa Retail liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,66 Prozent liegt. Dies entspricht einer Differenz von -5 Prozent im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche. Aufgrund dieser Situation wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls mit "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Century Ginwa Retail eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Century Ginwa Retail daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Century Ginwa Retail beträgt 14, was im Vergleich zum Durchschnittswert von 37 in der "Multiline-Einzelhandel"-Branche zeigt, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.