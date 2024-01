Century Entertainment International Holdings im Check!

Die Stimmung und das Interesse an Century Entertainment haben in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt. Dies deutet auf eine neutrale Diskussionsintensität hin, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat kaum Schwankungen gezeigt, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Analysten haben die Stimmung rund um Century Entertainment auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Century Entertainment liegt bei 38,64, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 44,91, was für 25 Tage eine neutrale Einstufung ergibt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Century Entertainment-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,25 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,255 HKD liegt auf ähnlichem Niveau, was zu einer neutralen Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts basierend auf den letzten 50 Handelstagen ergibt sich ein Wert von 0,24 HKD, was zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Century Entertainment-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen eine neutrale bis leicht positive Bewertung.