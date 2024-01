Century Communities Aktie: Der nächste starke Knaller!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Century Communities liegt bei 75,65, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen, wobei der RSI für die Century Communities bei 31 liegt. Dies deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, die als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Einstufung für diese Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von Century Communities stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Century Communities. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Century Communities als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 1 als Gut, 1 als Neutral und 0 als Schlecht bewertet. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 72,5 USD, was einer Erwartung von -16,77 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung als "Neutral" vergeben.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie von Century Communities im vergangenen Jahr eine Rendite von 59,61 Prozent erzielt, was 49,15 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 2,15 Prozent, wobei Century Communities aktuell 57,46 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.