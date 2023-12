Century Communities Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Aktuelle Analyse von Century Communities: Unterbewertet und mit negativer Anleger-Stimmung

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Century Communities liegt derzeit bei 9, was bedeutet, dass die Börse 9,03 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 86 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Haushalts-Gebrauchsgüter", der momentan bei 62 liegt. Daher wird der Titel als unterbewertet eingestuft und auf Grundlage des KGV als "Gut" bewertet.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt besonders negative Anleger-Stimmung bei Century Communities. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen deutet darauf hin, dass in den Diskussionen vor allem negative Themen im Mittelpunkt standen. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung als "Schlecht".

Analysten haben in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 Bewertungen für Century Communities abgegeben. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut" und setzt sich aus 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Allerdings liegen aus dem letzten Monat keine neuen Analystenupdates vor. Die Kursprognose von 72,5 USD für das Wertpapier zeigt ein Abwärtspotenzial von -14,25 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. In Summe erhält Century Communities daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Century Communities liegt bei 1,43 Prozent, was 605,96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" ist. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht eher zu einem unrentablen Investment und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Century Communities derzeit unterbewertet ist, eine negative Anleger-Stimmung besteht und die Dividendenrendite deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt.