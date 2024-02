Century City Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Century City ist neutral, wie aus den Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden keine überwiegend positiven oder negativen Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Hotels, Restaurants und Freizeit liegt der Ertrag um 6,54 Prozentpunkte niedriger, was auf eine schlechte Ausschüttungspolitik des Unternehmens hinweist. Auf fundamentaler Basis wird die Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,71 gegenüber dem Branchen-KGV von 30,41, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

