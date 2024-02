Century Casinos Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Aktie von Century Casinos wird von Analysten aktuell positiv bewertet. Innerhalb der letzten zwölf Monate erhielt sie eine "Gut"-Bewertung, ohne "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 12 USD wird ein Aufwärtspotential von 334,78 Prozent prognostiziert, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet zeigen eine durchschnittliche Aktivität und kaum Veränderungen. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung für Century Casinos.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Wochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Century Casinos ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26 auf, was 45 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (47,65). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht führt.