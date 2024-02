Century Casinos Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation sind wichtige Faktoren bei der Analyse von Aktien. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Century Casinos deutlich verbessert, weshalb wir der Aktie eine "Gut"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Century Casinos, weshalb wir der Aktie eine "Neutral"-Bewertung geben. Insgesamt wird die Aktie daher von uns mit einem "Gut" bewertet.

Aus technischer Sicht ist der aktuelle Kurs von Century Casinos bei 2,71 USD ein "Schlecht"-Signal, da er 51,69 Prozent unter dem GD200 (5,61 USD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 4 USD, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -32,25 Prozent beträgt.

Im Vergleich zur Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" hat Century Casinos in den letzten 12 Monaten eine Performance von -67,02 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -57,61 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Performance von Century Casinos um 58,05 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem KGV-Wert von 26 liegt Century Casinos deutlich unter dem Branchenmittel von 47,41 und wird daher als unterbewertet eingestuft. Daher empfehlen wir den Titel als "Gut".