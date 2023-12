Century Casinos Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Century Casinos-Aktie ergibt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 13, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 38,93, was bedeutet, dass die Aktie hier weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Century Casinos.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertung für die Century Casinos-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung "Gut" war. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Century Casinos vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 12 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 141,45 Prozent bedeutet. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Century Casinos verläuft aktuell bei 6,22 USD, was die Aktie die Einstufung "Schlecht" einbringt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 4,5 USD, was einem "Gut"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse lautet daher "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Century Casinos beträgt 26, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" als unterbewertet betrachtet wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.