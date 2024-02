Century Casinos Aktie: Der Knaller!

Das Unternehmen Century Casinos wird in einer fundamentalen Analyse als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 26 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt liegt. Das Branchen-KGV liegt bei 47,41, was einem Abstand von 45 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Century Casinos in den vergangenen Wochen deutlich verbessert. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch nicht außergewöhnlich, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit acht grünen Tagen und keinen negativen Diskussionen. An sechs Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte positive Diskussionen über das Unternehmen. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Analysteneinschätzung der Century Casinos ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung, da die Aktie in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Bewertungen von Analysten erhalten hat. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 12 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 342,8 Prozent darstellt. Auf Basis der Bewertungen von Analysten wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.