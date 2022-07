Century Casinos Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

An der Heimatbörse NASDAQ CM notiert Century Casinos per 26.07.2022, 03:16 Uhr bei 8.1 USD. Century Casinos zählt zum Segment "Casinos & Spiele".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Century Casinos-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Century Casinos-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Century Casinos vor. Unterm Strich erhält Century Casinos somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Century Casinos beträgt das aktuelle KGV 9,82. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" haben im Durchschnitt ein KGV von 74,84. Century Casinos ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Century Casinos wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Century Casinos auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Century Casinos-Analyse vom 27.07. liefert die Antwort:

Wie wird sich Century Casinos jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Century Casinos-Analyse.

Century Casinos: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...