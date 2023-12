Century Aluminum Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die Dividendenrendite von Century Aluminum liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 8273.51% liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Auch das Sentiment und Buzz rund um die Aktie zeigen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionsintensität war im letzten Monat geringer, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Century Aluminum in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,4 Prozent verzeichnet, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um 15,5 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -26,9 Prozent im Branchenvergleich für Century Aluminum. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von Century Aluminum um 26,9 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Century Aluminum-Aktie ist "Neutral", basierend auf insgesamt 0 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel der Analysten liegt bei 10 USD, was einer erwarteten Performance von -20,06 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft, wobei die Redaktion das Gesamtrating als "Neutral" vergibt.