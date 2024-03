Century Aluminum Aktie: Was ist jetzt zu tun!

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Aktie von Century Aluminum abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "positiv", 1 "neutral" und 0 "negativ". Zusammenfassend ergibt sich daraus ein "neutral" Rating für die Century Aluminum-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Century Aluminum. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 10 USD. Das bedeutet ein Abwärtspotential von -15,18 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs (11,79 USD). Daher ergibt sich eine "negativ" Empfehlung. Insgesamt erhält Century Aluminum somit ein "neutral" Rating für diesen Punkt der Analyse.

Der Relative Strength Index, auch RSI genannt, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Die Spanne reicht von 0 bis 100. Der RSI für Century Aluminum liegt bei 10,94, was als überverkauft betrachtet wird. Daher wird dies als "positiv" bewertet. Der RSI25 betrachtet den Zeitraum von 25 Tagen und liegt für Century Aluminum bei 40, was als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation gilt und daher als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Bewertung "positiv".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 8,79 USD liegt, während der aktuelle Kurs 11,79 USD beträgt, was eine Abweichung von +34,13 Prozent ergibt. Somit erhält die Aktie eine "positiv" Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt dieser bei 10,81 USD, was ebenfalls über dem letzten Schlusskurs liegt und daher mit einem "+9,07 Prozent" Abweichung als "positiv" bewertet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik daher eine "positiv" Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie werden auch untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktivität in den Diskussionen zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "negativ" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Century Aluminum zeigt kaum Änderungen, was zu einer "neutral" Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Century Aluminum bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "negativ".