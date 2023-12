Century Aluminum Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Century Aluminum diskutiert, wobei vor allem und mehrheitlich positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Century Aluminum, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung zu Century Aluminum zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen vorliegen, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Century Aluminum, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 10 USD. Dies würde bedeuten, dass die Aktie um -21,07 Prozent fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Century Aluminum-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz um Century Aluminum lässt sich feststellen, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität aufwies. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Century Aluminum in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schüttet Century Aluminum im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine deutlich niedrigere Dividendenrendite aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.