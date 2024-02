Century Aluminum Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Dividendenrendite der Aktie von Century Aluminum beträgt in Bezug auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt somit 8342,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verbindung mit dem aktuellen Aktienkurs.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen für die Aktie von Century Aluminum abgegeben. Damit ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Century Aluminum. Das Kursziel für die Aktie liegt im Durchschnitt bei 10 US-Dollar. Da der letzte Schlusskurs bei 10,68 US-Dollar liegt, wird eine erwartete Kursentwicklung von -6,37 Prozent prognostiziert, was als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher aus der Bewertung der Analysten eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie von Century Aluminum.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bezüglich Century Aluminum wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Entwicklung, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Insgesamt ergibt sich somit für Century Aluminum in diesem Bereich die Bewertung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Century Aluminum liegt bei 48 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 54,23 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine Gesamteinstufung als "Neutral" für Century Aluminum.