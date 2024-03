Century Aluminum Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der gleitende Durchschnittskurs der Century Aluminum ist auf 8,94 USD gestiegen, während der aktuelle Aktienkurs 13,88 USD beträgt. Dies bedeutet, dass die Aktie eine positive Distanz von +55,26 Prozent zum GD200 aufweist, was als "Gut" bewertet wird. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 11,03 USD, was einer positiven Distanz von +25,84 Prozent zur Aktie entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Metalle und Bergbau"-Branche konnte Century Aluminum in den letzten 12 Monaten eine Performance von 35,45 Prozent erzielen. Dies stellt jedoch eine Underperformance von -4,39 Prozent im Branchenvergleich dar, da der Durchschnitt in dieser Branche bei 39,84 Prozent lag. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors, der bei 39,84 Prozent lag, konnte Century Aluminum nicht mithalten. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Century Aluminum beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von Analysten als "Neutral" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Century Aluminum-Aktie von 1 Analysten bewertet, wobei keine Einstufungen als "Gut" und eine Einstufung als "Neutral" erfolgten. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 10 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -27,95 Prozent fallen könnte. Aufgrund dieser Prognose wird die Aktie von den Analysten als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt erhält Century Aluminum somit eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.