Century Aluminum Aktie: Es wird konkret!

In den letzten Wochen konnte bei Century Aluminum eine deutliche Verbesserung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies basiert auf einer Auswertung sozialer Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. Daher wird das Kriterium der Stimmung mit "Gut" bewertet. Auch die Anzahl der Beiträge und die Aufmerksamkeit über das Unternehmen haben zugenommen, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Insgesamt erhält Century Aluminum daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Century Aluminum-Aktie beträgt aktuell 4, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher mit einem "Gut"-Rating bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt dies ebenfalls, da er mit 20,65 ebenfalls auf Überverkauf hinweist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs damit ein "Gut"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Century Aluminum eine durchschnittliche Bewertung von "Neutral" basierend auf 1 Analystenbewertung. Die Kursprognose liegt bei 10 USD, was ein Abwärtspotential von -15,18 Prozent bedeutet. Daher wird das Wertpapier insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Century Aluminum mit einer Rendite von -11,4 Prozent mehr als 27 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite der Aktie deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen und Bewertungen eine Mischung aus positiven und negativen Entwicklungen für Century Aluminum.