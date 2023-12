Avino Silver, Gold Mines Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Avino Silver & Gold Mines-Aktie liegt in den letzten 7 Tagen bei 51, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Vergleicht man diesen Wert mit dem 25-Tage-RSI von 47,69, so ergibt sich auch hier eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt führt die RSI-Bewertung zu einem "Neutral"-Rating für Avino Silver & Gold Mines.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,89 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,66 CAD liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht bei 0,67 CAD und führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie in den letzten Jahr eine Rendite von -23,16 Prozent erzielt, was 11,71 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,45 Prozent, somit liegt Avino Silver & Gold Mines aktuell 11,71 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

