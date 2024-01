Century 21 Real Estate of Japan Aktie: Nach so langer Zeit …

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Century 21 Real Estate Of Japan in den sozialen Medien. Weder gab es eine übermäßig positive noch eine übermäßig negative Verschiebung in den Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Century 21 Real Estate Of Japan diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral. Die Aktie von Century 21 Real Estate Of Japan stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie von Century 21 Real Estate Of Japan als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 18,37, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 37,7, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Dadurch resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Century 21 Real Estate Of Japan mit einem Kurs von 1090 JPY inzwischen +2,8 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. In Bezug auf die vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf +4,54 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.