Centurion Minerals Registered (Old) Aktie: In selten guter Lage!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Centurion Minerals liegt bei 0, was ihn als "Gut" einstuft. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich ebenfalls auf 0 und führt zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

In Bezug auf Dividenden kann festgestellt werden, dass die Dividendenrendite von Centurion Minerals bei 0 % liegt, was einen geringeren Ertrag als der Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche von 3,65 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Auch die Diskussionsintensität ergab keine signifikante Veränderung, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Centurion Minerals-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Centurion Minerals aktuell 1. Im Vergleich dazu liegt das durchschnittliche KGV vergleichbarer Unternehmen aus der Chemikalienbranche bei 322. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.