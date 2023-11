Centuria Capital Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Stimmung und der Buzz um Centuria Capital haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Eine Veränderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Centuria Capital in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Auch dies wird mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert. Zusammenfassend erhält Centuria Capital für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem festgestellt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit wird der RSI ermittelt. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Centuria Capital-Aktie, beträgt der Wert aktuell 46. Daher wird das Wertpapier als weder überkauft noch überverkauft eingestuft, und es wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 36,88 eine ähnliche Entwicklung. Auch hier wird die Aktie daher mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Centuria Capital damit ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Centuria Capital-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Wert von 1,56 AUD. Da der letzte Schlusskurs bei 1,45 AUD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 1,33 AUD, und der letzte Schlusskurs liegt über diesem Wert. Somit wird in diesem Fall ein "Gut"-Rating vergeben. Insgesamt wird die Centuria Capital-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Centuria Capital eingestellt waren. An 12 Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, ohne negative Diskussionen. An einem Tag waren die Anleger neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Centuria Capital daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung. Insgesamt wird Centuria Capital daher von der Redaktion mit einem "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung bewertet.