Centrus Energy – Erholung zum Ausstieg nutzen

Der Druck auf die Aktie unseres Uran-Unternehmens Centrus Energy hat in den vergangenen Wochen deutlich abgenommen und es deutet sich eine Bodenbildung im Bereich von 30 US-Dollar an. Gelingt diese, sollte die Aktie eine kleine Erholungsrally einläuten können, die wir dann vermutlich zum Ausstieg nutzen werden. Ich möchte dem Unternehmen noch Zeit bis zur Zahlenvorlage am 03. Mai geben, um neue Argumente zu liefern, warum der aktuelle Preis dem Potenzial des Unternehmens nicht gerecht wird. Kursziele von Bank-Analysten liegen teilweise über 60 Dollar, diesen Optimismus kann ich allerdings nicht teilen. Bis zur Zahlenvorlage empfehle ich Ihnen, noch investiert zu bleiben – Neuleser konzentrieren sich auf aussichtsreichere Kandidaten.