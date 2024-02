Centrus Energy Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Sun Hung Kai Properties":

In den letzten Wochen zeigte sich bei Centrus Energy eine deutliche Verschlechterung der Stimmung und des Buzzes. Dies basiert auf der Auswertung von sozialen Medien, die negative Themen in Bezug auf das Unternehmen aufzeigen. Daher wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der anzeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Centrus Energy-Aktie beträgt 69, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch mit einem Wert von 76,37 eine Überkauft-Situation an, wodurch das Wertpapier als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Centrus Energy mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 25,17 Prozent. Aufgrund dieser unrentablen Situation erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -4,87 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Analyse der letzten 50 Handelstage zeigt jedoch eine Abweichung von -15,93 Prozent und führt somit zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält Centrus Energy aufgrund der verschiedenen Analysen überwiegend "Schlecht"-Bewertungen, sowohl in Bezug auf die Stimmung und den Buzz, als auch in technischen Aspekten wie dem RSI, der Dividendenrendite und der technischen Analyse.