Centrotherm Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Centrotherm beträgt das aktuelle KGV 8, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung", die im Durchschnitt ein KGV von 50 haben, auf eine Unterbewertung hinweist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Centrotherm in den sozialen Medien verzeichnet, was auf eine positive Stimmung bei den Marktteilnehmern hindeutet. Dies spiegelt sich auch in einer erhöhten Aufmerksamkeit für das Unternehmen wider. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Centrotherm-Aktie beträgt aktuell 23, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen keine Überkauftheit oder Überverkauftheit an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Centrotherm-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,24 Prozent erzielt, was 16,24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 15,09 Prozent, wobei Centrotherm derzeit 23,33 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.