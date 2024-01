Centrotherm Aktie: In Lauerstellung

Die Stimmung der Anleger bei Centrotherm in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die für eine weitere Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Es zeigte sich, dass in den letzten Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer allgemeinen Einschätzung von "Gut" für die Aktie führte.

Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche verzeichnete Centrotherm in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,37 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 15,31 Prozent stiegen, was einer Underperformance von -10,94 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Centrotherm mit 3,6 Prozent unter dem Durchschnittswert von 7,97 Prozent. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment hat sich für Centrotherm in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde jedoch als "Neutral" bewertet, da in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Centrotherm liegt momentan bei 57,89 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auch der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da Centrotherm weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 49,33).

Insgesamt erhält Centrotherm daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.