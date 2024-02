Centrotherm Aktie: Alles unter Kontrolle?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Centrotherm liegt bei 8,67 und ist damit unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstiger erscheint als andere in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche. Das bedeutet, dass die Aktie von Centrotherm aufgrund ihres niedrigen KGV als "günstig" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität und Diskussionsintensität im Netz relativ schwach sind. Daher wird die Stimmung als "schlecht" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Veränderungen auf, was zu einer Einschätzung als "neutral" führt. Insgesamt wird das Sentiment als "schlecht" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Centrotherm liegt bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Centrotherm ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "gut" führt. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "gut" bewertet.