Centrica erweitert seine Geschäftsbeziehung mit Cognizant, um seine Anwendungs- und IT-Infrastruktur-Landschaft zu verwalten

London (ots/PRNewswire) -Die neue Kooperation mit dem größten Energiedienstleister im Vereinigten Königreich stärkt die Position von Cognizant als führenden Servicepartner von Centrica für seinen digitalen WegCognizant gab heute bekannt, dass es seine langjährige Geschäftsbeziehung mit Centrica, dem größten Anbieter von Energie- und Energiedienstleistungen für das Vereinigte Königreich, erweitert hat, um geschäftskritische Dienstleistungen zu erbringen, die Anwendungstests und die Verwaltung seiner IT-Infrastruktur-Landschaft umfassen.Im Rahmen des neuen Vertrags wird Cognizant eine Kombination aus Anwendungs-, Nicht-Produktionsumgebungs-Management und -Tests sowie Cloud-Infrastruktur-Support bereitstellen. Durch die Schaffung eines ganzheitlicheren und integrierten IT-Engagements wird Cognizant einen effizienteren, kostengünstigeren und integrierten Service ermöglichen. Centrica wird von der Flexibilität profitieren, integrierte Anwendungs-, Infrastruktur- und Test-Dienste zu steigern oder zu reduzieren sowie die erhöhte Leistung seiner IT-Infrastruktur und kundenorientierte Anwendungen mit verbesserter Verfügbarkeit und Reaktionsfähigkeit anzupassen, um das Benutzererlebnis für die zehn Millionen Endkund:innen von Centrica zu verbessern.„Während sich die Energiebranche verändert, ist unsere Fähigkeit, sich anzupassen und sich weiterzuentwickeln, von entscheidender Bedeutung, damit wir die Umstände für unsere Kund:innen und ihr geschäftiges Leben einfacher machen", sagte Darren Miles, Group Chief Information Officer, Centrica. „Daher freuen wir uns, auch weiterhin mit Cognizant als zuverlässigen und erfahrenen Technologiepartner zusammenzuarbeiten, der unser Unternehmen versteht und in der Lage ist, unternehmenskritische Systeme zu liefern, die für unsere Entwicklungen von grundlegender Bedeutung sind."„Wir sind unglaublich stolz auf unsere langjährige Beziehung mit Centrica und auf die Möglichkeit, unser Fachwissen in einer Zeit einzubringen, in der die Energiemärkte und die Versorgungsindustrie insgesamt mit beispielloser Volatilität und öffentlichen Kontrollen konfrontiert sind", sagte Rohit Gupta, Managing Director, UK&I, Cognizant. „Wir freuen uns, unsere Geschäftsbeziehung mit dem führenden britischen Anbieter von Energie und Energiedienstleistungen weiter auszubauen."Seit 2005 bietet Cognizant Centrica eine breites Sortiment an Beratungs-, AIA-, Daten-, Cloud- und digitalen Engineering-Dienstleistungen, wozu auch SAP Business Transformation Services (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3665800-1&h=683255977&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3665800-1%26h%3D3277446205%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnews.cognizant.com%252F2021-05-27-Centrica-Names-Cognizant-as-Exclusive-Partner-for-SAP-Business-Process-Transformation%26a%3DSAP%2Bbusiness%2Btransformation%2Bservices&a=SAP+Business+Transformation+Services) gehört, die dem Bedarf an beschleunigter digitaler Transformation, Agilität, Geschwindigkeit und Infrastruktursicherheit gerecht wird.Über CentricaCentrica ist ein führender internationaler Anbieter von Energiedienstleistungen und -Lösungen, der sich darauf konzentriert, auf die sich ändernden Bedürfnisse seiner Kund:innen einzugehen und den Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Zukunft zu ermöglichen. Die Geschäftstätigkeit von Centrica basiert auf einer 200-jährigen Tradition, Menschen zu versorgen. Centrica liefert Energie und Dienstleistungen an mehr als 10 Millionen Kund:innen im Vereinigten Königreich und in Irland über starke Handelsmarken wie British Gas und Dyno und wird dabei von rund 7.000 Außendiensttechnikern unterstützt.Über CognizantCognizant (Nasdaq: CTSH) entwickelt moderne Unternehmen. Wir helfen unseren Kund:innen, Technologien zu modernisieren, Prozesse neu zu gestalten und Erfahrungen zu transformieren, damit sie in unserer sich schnell verändernden Welt mithalten können. Gemeinsam verbessern wir das tägliche Leben. Erfahren Sie mehr unter www.cognizant.com oder @cognizant.USA Jodi Sorensen Europa / APAC Christina Indien Rashmi Vasishtjodi.sorensen@cognizant.com Schneider rashmi.vasisht@cognizant.comchristina.schneider@cognizant.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3665800-1&h=181863210&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3665800-1%26h%3D2352499027%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1794711%252FCognizant_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1794711%252FCognizant_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1794711%2FCognizant_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/centrica-erweitert-seine-geschaftsbeziehung-mit-cognizant-um-seine-anwendungs--und-it-infrastruktur-landschaft-zu-verwalten-301640770.htmlOriginal-Content von: Cognizant, übermittelt durch news aktuell