Centrica Aktie: Was für ein Erfolg!

Das britische Energieunternehmen Centrica hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 66,88 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der "Multi-Dienstprogramme"-Branche eine Outperformance von +51,44 Prozent bedeutet. Auch im Sektor der "Versorgungsunternehmen" lag Centrica mit einer Rendite von 51,44 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Centrica mit einem aktuellen Wert von 1,98 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 898 im Bereich "Multi-Dienstprogramme". Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält entsprechend eine "Gut"-Bewertung.

Langfristige Analysteneinschätzungen deuten darauf hin, dass die Centrica-Aktie ein "Gut"-Rating erhalten wird, basierend auf 5 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Auch kurzfristig wird die Aktie positiv bewertet, mit 1 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einschätzungen. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 151 GBP, was einer leichten negativen Performance von -0,89 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 152,35 GBP entspricht, wodurch die Gesamteinschätzung als "Neutral" vergeben wird.

In Bezug auf Dividenden schüttet Centrica derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich "Multi-Dienstprogramme" (2,26 % gegenüber 4,68 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".