Centrica Aktie: Jetzt aber!

Weitere Suchergebnisse zu "Centrica":

Die britische Energiegesellschaft Centrica zahlt im Vergleich zu anderen Unternehmen der Multi-Dienstprogramm-Branche eine Dividendenrendite von 2,13 %, was 2,58 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 4,71 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Analysten bewerten die Centrica-Aktie insgesamt positiv, da 5 Analysten sie als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft haben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 151 GBP, was einer 7,36-prozentigen Steigerung gegenüber dem aktuellen Kurs von 140,65 GBP entspricht.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen des Versorgungssektors hat die Centrica-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 50,54 % erzielt, was 31,84 % über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" aufgrund der Überperformance.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie gab es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung, was zu einer Neutralbewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen intensiver diskutiert als üblich, was zu einer positiven Bewertung führt und das Gesamtrating für die Centrica-Aktie auf "Gut" festlegt.