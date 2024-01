Centrica Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Centrica":

Centrica Aktien performen besser als Branchendurchschnitt

Die Aktien von Centrica konnten in den letzten 12 Monaten eine Performance von 66,88 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche im Durchschnitt nur um 14,63 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Centrica im Branchenvergleich eine Outperformance von +52,25 Prozent aufweist. Auch im "Versorgungsunternehmen"-Sektor konnte Centrica mit einer Rendite von 14,63 Prozent im letzten Jahr um 52,25 Prozent über dem Durchschnittswert punkten. Diese Überperformance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Multi-Dienstprogramme) wird Centrica als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 1,98, was einem Abstand von 100 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 898,43 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Auch in Bezug auf Sentiment und Buzz schneidet Centrica positiv ab. Die Diskussionsintensität hat zugenommen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Zudem zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Centrica-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 11,72, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 46,89 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.