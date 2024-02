Centrica Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "Centrica":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Centrica ist in den sozialen Medien sehr positiv. In den letzten zwei Wochen wurde an 12 Tagen hauptsächlich positiv über das Unternehmen diskutiert, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führte. Trotzdem wurde in den automatischen Analysen der Kommunikation vor allem auf negative Signale hingewiesen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führte.

Verglichen mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat Centrica eine Rendite von 43,24 Prozent erzielt, was mehr als 37 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Multi-Dienstprogramme"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 6,08 Prozent erzielte, liegt Centrica mit 37,16 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat kontinuierlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch im letzten Monat nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Centrica-Aktie somit ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Multi-Dienstprogramme) wird Centrica als unterbewertet angesehen, da die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,85 gehandelt wird, während das Branchen-KGV bei 968,7 liegt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.