Centrica ADR Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Aktie der Centrica wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten wurde dies von 5 als "Gut", von 1 als "Neutral" und von keinem als "Schlecht" bewertet. Auch die jüngsten Bewertungen zeigen eine ähnliche Tendenz, mit einer durchschnittlichen Empfehlung von "Gut" (1 "Gut", 0 "Neutral", 0 "Schlecht") für Centrica. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 151 GBP, was einer Erwartung von 6,23 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 142,15 GBP. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis aller Analystenschätzungen.

Die Dividendenrendite der Centrica-Aktie beträgt 2,13 Prozent, was 2,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Multi-Dienstprogramme, 4,71) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Centrica-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

In den sozialen Medien wurden Centrica in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv von privaten Nutzern bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Äußerungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher als "Gut" eingestuft. Zudem wurden 4 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche hat Centrica in den letzten 12 Monaten eine Performance von 50,54 Prozent erzielt. Im Branchendurchschnitt sind ähnliche Aktien um 18,38 Prozent gestiegen, was einer Überperformance von +32,16 Prozent für Centrica entspricht. Auch im "Versorgungsunternehmen"-Sektor liegt Centrica mit einer Rendite von 32,16 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.