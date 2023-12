Centrica ADR Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Stimmung unter den Anlegern für die Centrica-Aktie ist derzeit positiv, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über das Unternehmen gesprochen, wobei an neun Tagen positive Themen im Vordergrund standen. Nur an zwei Tagen überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen von Interesse für die Anleger, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führte. Automatische Analysen der Kommunikation zeigten überwiegend positive Signale, wodurch die Centrica-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet wurde.

Die Bewertung von Analysten ergab in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Einschätzungen für die Centrica-Aktie. Von insgesamt 6 Bewertungen waren 5 positiv, 1 neutral und keine negativ. Auch für den letzten Monat ergaben qualifizierte Analysen ein positives Bild, was zu einem durchschnittlichen Kursziel von 142 GBP führte. Dies entspricht einem Aufwärtspotenzial von 0,46 Prozent, was eine "Neutral"-Empfehlung für das Wertpapier ergibt.

Im Branchenvergleich konnte Centrica in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 59,1 Prozent erzielen, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der "Multi-Dienstprogramme"-Branche eine Outperformance von +39,98 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite deutlich darüber, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führte.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigte zwar keine starken Veränderungen in der Stimmung für Centrica in den letzten Wochen, dennoch erhielt die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war nicht außergewöhnlich, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung resultierte.

Insgesamt wurde die Centrica-Aktie auf Basis der Anlegerstimmung, der Analystenbewertung, der Branchenvergleich und des Sentiments und Buzz als "Gut" und "Neutral" eingestuft.