Centrica ADR Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Centrica-Aktie mit gemischter Bewertung

Die Centrica-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,26 Prozent auf, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 4,69 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt eine neutrale Einstufung für die Aktie. Der RSI7-Wert von 11,72 führt zu einer "Gut"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 46,89 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Centrica in den letzten 12 Monaten eine Performance von 66,88 Prozent, was einen deutlichen Anstieg im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 14,63 Prozent darstellt. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet wird die Centrica-Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,98 liegt die Aktie deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 898,43, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Insgesamt zeigt sich, dass die Centrica-Aktie eine gemischte Bewertung aufweist, wobei die fundamentale Unterbewertung und die positive Performance im Aktienkurs positiv hervorstechen.