Centrica ADR Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Centrica war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt zehn positive Tage und nur einen negativen Tag, während an drei Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Stimmung führt. Aufgrund der Stimmungsanalyse erhält Centrica daher eine "Gut"-Einschätzung. Zudem haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere positive Handelssignale berechnet, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Centrica von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Centrica-Aktie eine "Gut"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Die Abweichung beträgt +9,89 Prozent. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Kurs nur um -4 Prozent vom Durchschnitt abweicht.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich bei Centrica eine negative Differenz von -2,55 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Multi-Dienstprogramme". Daher erhält das Unternehmen für die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 5 Mal eine positive Einschätzung für Centrica abgegeben, einmal eine neutrale Einschätzung und keine negative Bewertung. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führen. Betrachtet man den aktuellen Kurs, erwarten die Analysten eine Entwicklung von -2,94 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 142 GBP, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Centrica von institutionellen Analysten die Stufe "Gut".