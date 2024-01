Centrica ADR Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "ASX":

Der Aktienkurs von Centrica hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 66,88 Prozent erzielt, was im Vergleich zur "Multi-Dienstprogramme"-Branche eine Outperformance von +51,44 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Versorgungsunternehmen"-Sektors lag die Rendite von Centrica um 51,44 Prozent höher. Aufgrund dieser Überperformance erhält Centrica in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Centrica aktuell 1,98 und liegt damit 100 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Multi-Dienstprogramme"-Branche, was auf eine Unterbewertung der Aktie hindeutet. Daher erhält Centrica in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktie von Centrica in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität aufwies. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine positive Veränderung auf. Aufgrund dieser Faktoren erhält Centrica insgesamt eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Nach Meinung von Analysten wird die Centrica-Aktie langfristig als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 6 Bewertungen fallen 5 positiv aus, während 1 neutral ist. Auch für den letzten Monat überwiegen die positiven Einschätzungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 151 GBP, was einer erwarteten Performance von -0,89 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Gesamteinschätzung der Analysten als "Gut" bewertet.

Centrica ADR kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Centrica ADR jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Centrica ADR-Analyse.

Centrica ADR: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...