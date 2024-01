Centrica ADR Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Centrica":

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Centrica-Aktie insgesamt positiv bewertet. Von insgesamt sechs Bewertungen fallen fünf positiv und eine neutral aus, während keine schlechte Bewertung vorliegt. Auch die qualifizierten Analysen der letzten 30 Tage deuten auf eine überwiegend positive Einschätzung hin, mit einer neutralen Bewertung und keiner schlechten Bewertung.

Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 151 GBP, was einer leichten Performance-Verringerung von -0,89 Prozent entspricht. Aktuell liegt der Kurs bei 152,35 GBP. Daraus resultiert eine neutrale Gesamtbewertung der Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Centrica-Aktie bei 152,35 GBP, was +2,43 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer neutralen kurzfristigen Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei +11,29 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als positiv eingestuft.

Im Vergleich zur "Multi-Dienstprogramme"-Branche hat die Centrica-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 66,88 Prozent erzielt, was einer deutlichen Outperformance von +51,44 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 51,44 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie positiv bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Centrica derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der "Multi-Dienstprogramme". Mit einer Differenz von 2,42 Prozentpunkten (2,26 % gegenüber 4,68 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".