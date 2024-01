Centrex Metals Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Centrex betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 62 Punkte, was darauf hinweist, dass Centrex derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,76, was ebenfalls als "neutral" bewertet wird.

Bei der Stimmung rund um die Aktien spielen neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine wichtige Rolle. In Bezug auf Centrex zeigt die Anzahl der Beiträge eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie von Centrex daher die Note "schlecht" gegeben.

Die Anleger-Stimmung bei Centrex in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen standen jedoch überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Centrex-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,11 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,066 AUD liegt, was einer Abweichung von -40 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "schlecht". Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch auf Basis der letzten 50 Handelstage, was zu einer weiteren Einstufung als "schlecht" führt. Insgesamt wird die Centrex-Aktie daher im Hinblick auf die einfache Charttechnik mit einem "schlecht"-Rating versehen.