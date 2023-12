Centrex Metals Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der Relative Strength Index: Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den bekannten Relative Strength Index, den RSI, zurückgegriffen werden. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Der Centrex-RSI liegt bei 81,25, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50, was zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein "Schlecht"-Rating.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen wurde bei Centrex eine deutliche positive Veränderung im Stimmungsbild festgestellt. Diese Veränderung wird festgestellt, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Centrex positive Auffälligkeiten registriert wurden, erhält das Unternehmen in diesem Kriterium eine "Gut"-Bewertung. In Bezug auf die Stärke der Diskussion, beziehungsweise die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt. Dies führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält Centrex daher für dieses Kriterium ein "Gut".

Technische Analyse: Über die letzten 200 Handelstage errechnet sich für die Centrex-Aktie ein Durchschnitt von 0,12 AUD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,072 AUD, was einen Unterschied von -40 Prozent darstellt, und daher wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 0,07 AUD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+2,86 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Centrex. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Neutral"-Bewertung aus technischer Sicht.

Anleger: Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Centrex auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Insgesamt wird Centrex hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.