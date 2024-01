Centrex Metals Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die technische Analyse der Centrex-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,11 AUD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,069 AUD liegt somit deutlich darunter, was einem Unterschied von -37,27 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Berechnung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein Wert von 0,07 AUD, was nahe am letzten Schlusskurs liegt (-1,43 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Basis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Centrex-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Centrex-Aktie zeigt einen Wert von 46,15 für RSI7 und 48,15 für RSI25. Diese Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung sowohl für den siebentägigen als auch für den 25-tägigen Zeitraum. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass es in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gab. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, weshalb die Aktie auf dieser Basis ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Positive Themen dominierten an drei Tagen, während negative Themen an zwei Tagen überwogen. Zuletzt konzentrierten sich die Anleger verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Centrex, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Centrex-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Relative Strength-Index und des Anleger-Sentiments eine durchgängige "Neutral"-Einschätzung.