Centrepoint Alliance im Check!

Die Centrepoint Alliance-Aktie wird aus technischer Sicht positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,24 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,305 AUD liegt, was einer Abweichung von +27,08 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,28 AUD über dem letzten Schlusskurs (+8,93 Prozent). Daraus ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik der Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Centrepoint Alliance-Aktie liegt bei 62 und weist damit auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (48,28) zeigt weder überkaufte noch -verkaufte Signale, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also auch nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien ergibt sich eine insgesamt positive Stimmung und eine starke Aktivität. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Auch das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte in den letzten Tagen eine positive Richtung, und auch die Diskussionen über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Als Resultat wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Insgesamt erhält die Centrepoint Alliance-Aktie also positive Bewertungen aus technischer Sicht, in Bezug auf den RSI und das Anleger-Sentiment.