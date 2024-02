Centrepoint Alliance Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die technische Analyse der Centrepoint Alliance zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,25 AUD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,295 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +18 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Auf der anderen Seite liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 0,3 AUD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -1,67 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Centrepoint Alliance als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 57,14, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 51,61 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Centrepoint Alliance ist größtenteils positiv. Dies wurde durch die Analyse von Kommentaren und Befunden auf sozialen Plattformen festgestellt. Darüber hinaus wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen in den sozialen Medien rund um Centrepoint Alliance diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes wurde in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies basiert auf der Tendenz der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die eine Abnahme der positiven Themen aufweisen. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat abgenommen. Insgesamt wird Centrepoint Alliance daher in diesem Punkt als "Schlecht" bewertet.