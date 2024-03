Centre Testing Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Centre Testing-Aktien zeigt eine Bewertung von 49,74, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 50. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Centre Testing bei -43,76 Prozent, was mehr als 29 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche der Professionellen Dienstleistungen beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -18,93 Prozent, wobei Centre Testing mit 24,83 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einer positiven Bewertung in diesem Punkt führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen wurde das Unternehmen jedoch weniger diskutiert als zuvor, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Centre Testing-Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

Die Dividendenrendite für die Aktie von Centre Testing beträgt 0,53 %, was 1,05 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".