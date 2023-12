Centre Testing Aktie: Finger Weg!

Centre Testing: Aktienanalyse und Bewertung

Die Centre Testing-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0,36 Prozent auf, was 1,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Professionelle Dienstleistungen" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1 Prozent. Daher wird die Aktie im Vergleich zu anderen Investments als unrentabel eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Centre Testing-Aktie im vergangenen Jahr um -26,69 Prozent lag, was mehr als 26 Prozent unter dem Durchschnitt der "Industrie"-Branche und deutlich unter der durchschnittlichen Rendite der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse der Aktie mittels des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der Wert des RSI für die letzten 7 Tage bei 67 liegt, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit 61,62 im neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Desweiteren ist zu erwähnen, dass der aktuelle Kurs der Centre Testing-Aktie um -6,13 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage abweicht, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -19,78 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Zeitraum führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Centre Testing-Aktie in verschiedenen Bereichen eher schlecht abschneidet und daher gemäß der Bewertung der Redaktion nicht als optimales Investment angesehen wird.